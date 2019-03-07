وزيرة الهجرة تزور جامعة بيروت العربية وتشيد بمستوى التجهيزات بها

كتب محمود راغب

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مقرات كليات جامعة بيروت، تلبية لدعوة الدكتور عمرو العدوى، رئيس جامعة بيروت العربية، وأحد خبراء مصر تستطيع بالتعليم، وعمداء الكليات، خلال زيارتها لدولة لبنان.

وتفقدت الوزيرة الحرم الجامعى وتجهيزات وإمكانيات الكليات وقاعات وقاعات محاكاة وعيادات تدريبية، وألقت محاضرة على أعضاء هيئة التدريس "المصريين واللبنانيين"، وطلاب الجامعة، أعربت خلالها عن تقديرها للعلاقة التاريخية العميقة والقوية بين البلدين الشقيقين، مشيدة بدور الكبير الذى يقدمه المصريين فى الخارج لبلادهم، وكيف ساهموا فى جهود التنمية التى تقودها القيادة السياسية فى مصر.

وأشادت الوزيرة بمستوى التجهيزات بالجامعة من بنية أساسية، مشيرة إلى دور وزارة الهجرة في التواصل مع علماء وخبراء مصر فى الخارج، للاستفادة من عقولهم وخبراتهم، وربطهم بوطنهم، ولهذا نظمت الوزارة أربع نسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع" لأنه لاغني عن عقول أبنائنا فى الخارج، موضحة أن الوزارة أيضا اهتمت بملف أبناء الجيل الثاني والثالث كونهم خيراء سفراء لبلادهم فى الخارج، ولتصحيح كافة المفاهيم المغلوطة عن مصر.

اختتمت الجولة بتكريم الدكتور العدوى للسفيرة نيبلة مكرم على جهودها فى ربط أبناء الوطن فى الخارج ببلادهم، والأفكار خارج الصندوق التى تسعى دائما لتحقيقها.