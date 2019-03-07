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وزيرة الهجرة تبحث مع حرم رئيس البرلمان اللبنانى الحفاظ على الهوية العربية

الخميس، 07 مارس 2019 07:45 م
وزيرة الهجرة تبحث مع حرم رئيس البرلمان اللبنانى الحفاظ على الهوية العربية وزيرة الهجرة مع زوجة رئيس البرلمان اللبنانى
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رنده برى حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، وصاحبة عدد من المبادرات التنموية ورئيسة عدد من الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تعليمية وخدمات لذوى القدرات الخاصة بالمجتمع اللبنانى، بحضور السفير نزيه النجارى السفير المصرى فى بيروت.

ومن جانبها، استهلت حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى اللقاء بالترحيب بالسفيرة نبيلة مكرم، التى تزور لبنان حاليًا، وأثنت على جهود وزارة الهجرة المصرية فى التعامل عن كثب مع مشاكل المصريين بالخارج، والاهتمام بالمرأة المهاجرة والشباب.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن اللقاء كان ثريًا جدًا، حيث تمت مناقشة كيفية الحفاظ على الهوية العربية والعمل العربى المشترك فى تنمية وتوعية الأجيال الشابة الجديدة بالميراث الثقافى والقيم والتاريخ العربى، موضحة جهود الوزارة فى ربط المصريين فى الخارج بوطنهم وترسيخ الهويتين المصرية والعربية، مستشهدة بإطلاق مبادرة "اتكلم مصرى" لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية واللهجة المصرية، ومن ثم الحفاظ على الهوية المصرية والعربية لهم.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها بحثت مع حرم رئيس مجلس النواب اللبنانى، خلال اللقاء، دور المبادرات التى تقوم بها الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بشكل عام من أجل تنمية المجتمع ومؤازرة الدولة لتحقيق الإنجازات اللازمة، لافتة فى هذا الصدد إلى حرص القيادة السياسية المصرية على التعاون مع المجتمع المدنى كجزء من الدولة المصرية والاهتمام بتوعية الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب التى تقوم على تبادل الآراء وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

 


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