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والد تلميذ المرج: المتهم شق وجه ابنى لدفاعه عن طالب يتيم

الخميس، 07 مارس 2019 04:34 م
والد تلميذ المرج: المتهم شق وجه ابنى لدفاعه عن طالب يتيم الطالب المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف محمد محمود دبور والد الطفل هشام طالب الصف السادس الابتدائى الذى تعرض للاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله، مما أسفر عن إصابته بجرح طوله 15 سم بالمرج، عن التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على ابنه.

 

وقال والد الطفل هشام إن الطالب المتهم يدعى "يوسف" طالب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة خالد بن الوليد بمنطقة المرج القديمة، وجه سبابا وشتائم لتلميذ يتيم بالمدرسة، مما دفع ابنه وعددا من زملائه لمعاتبته، والدفاع عن الطفل اليتيم، وهو ما أثار غضب الطالب المتهم، حيث توعدهم بالإيذاء.

 

وأضاف والد الطالب المصاب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه عقب خروج ابنه وعدد من أصدقائه من المدرسة وتوقفهم لشراء حلوى من أحد المحلات، انتهز الطالب المتهم "يوسف" الفرصة وهاجم ابنه مستخدما سلاح أبيض، حيث أصابه بوجهه وفر هاربا، وتم نقل ابنه إلى المستشفى، حيث بلغ طول الجرح 15 سم، بإجمالى 30 غرزة طبية.

 

وتابع والد المجنى عليه حديثه، قائلا إنه حرر محضرا بقسم شرطة المرج، وتوجهت قوة أمنية إلى منزل الطالب المتهم، وتحفظت عليه لعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا أن الطالب المتهم سبق وأن اعتدى على زميل له بمدرسة أخرى، وتم فصله منها بسبب سلوكه.


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