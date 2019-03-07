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نتنياهو: البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط

الخميس، 07 مارس 2019 05:03 ص
نتنياهو: البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أى محاولة من طهران لتفادى العقوبات الأمريكية.

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووى فى عام 2015. وخفف الاتفاق من عقوبات الغرب على قطاعها النفطي.

وقال نتنياهو "تحاول إيران التحايل على العقوبات من خلال تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية. وبناء على مدى تلك المحاولات، سيكون للبحرية دور أكثر أهمية فى وقف هذه الأفعال الإيرانية".

وأضاف "أدعو المجتمع الدولى كله إلى وقف محاولات إيران للالتفاف على العقوبات عن طريق البحر، وقطعا، بأى وسيلة (أخرى)".

ولم يتضح بعد كيف ستوقف إسرائيل أنشطة الشحن تلك أو ما إذا كانت ستخاطر بمواجهة بحرية مباشرة مع سفن إيرانية. وتعد طرادات الصواريخ أكبر السفن الحربية لدى البحرية الإسرائيلية التى تمتلك أيضا أسطولا صغيرا من الغواصات. وأغلب نشاط البحرية الإسرائيلية فى البحرين المتوسط والأحمر.

ووفقا لخبراء بحريين، تتضمن وسائل تهريب النفط الإيرانى تغيير أسماء السفن أو تسجيلها لدى دول أخرى وإيقاف أجهزة تحديد مواقع السفن ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى فى عرض البحر وبعيدا عن المراكز التجارية الكبرى.

ولم يصدر أى رد من طهران على هذه التصريحات.

 

 


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