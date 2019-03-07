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نادى دبى للصحافة يرشح "اليوم السابع" لجائزة الصحافة الذكية

الخميس، 07 مارس 2019 01:35 م
نادى دبى للصحافة يرشح "اليوم السابع" لجائزة الصحافة الذكية جائزة الصحافة العربية
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رشح نادى دبى للصحافة، ممثلاً فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، "اليوم السابع" ضمن فئة الصحافة الذكية، بعد نجاحاتها المتواصلة على مدى السنوات الماضية، وإصداراتها المستمرة الداعمة لمفهوم الصحافة الذكية وتطبيقاتها، حسب الإحصاءات الصادرة من عدة مراكز صحفية وإعلامية متخصصة.

 

ووجه نادى دبى للصحافة، ممثلاً فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، الدعوة إلى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، لحضور الحفل الذى سيقام يوم 28 مارس الجارى.

 

وضمت القائمة التى أعلنت عنها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، ومنها المؤسسات المرشحة عن فئة الصحافة الذكية، وهى صحيفة اليوم السابع من جمهورية مصر العربية، وصحيفة البيان الإماراتية، وصحيفة الخليج الإماراتية.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل السنوى الكبير لتكريم الفائزين ضمن أعمال الدورة الثامنة عشرة لمنتدى الإعلام العربى، بحضور قيادات العمل الإعلامى فى المنطقة، بما فى ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين فى مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوى للصحافة والإعلام العربى.

 

وأعرب جاسم الشمسى، نائب مدير الجائزة، عن تقديره للجهود الكبيرة التى بذلها مجلس إدارة الجائزة ولجانها المتخصصة على صعيد تطوير الجائزة، مشيراً إلى الجهد المحمود الذى بذلته لجان التحكيم خلال الفترة الماضية لضمان اختيار أفضل الأعمال على أساس من النزاهة والحيادية الكاملة، مؤكداً أن دور لجان التحكيم والفرز يعد الركيزة الأولى فى نجاح الجائزة وعماد تميزها ووصولها إلى هذه المكانة الخاصة كأهم محفل للاحتفاء بالتميز الإبداعى فى عالم الصحافة العربية.

 


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