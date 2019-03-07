ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة .

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر عدد 816 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44152 من البضائع العامة منها عدد 138 سيارة نقل محملة بـ 6981 طن قمح ،وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 11382 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13609 طنا.

و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5340 طن علف و 14570 طن يوريا و 7150 طن فوسفات و 10100 طن مولاس.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 872 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 263 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 765 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1300 طن ذرة و 13012 طن قمح و 5659 طن أرز و 2892 طن فول و 5268 طن حديد.