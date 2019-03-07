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موسكو: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

الخميس، 07 مارس 2019 07:25 ص
موسكو: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق مقاتلة روسية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز (إر إس 135)، مشيرة إلى إنها كانت تحلق قرب حدودها فوق بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، : "إن شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفًا جويًا كان يقترب من الحدود الروسية.. وأقلعت طائرة (سوخوي-27) من قوام القوات العامة للدفاع الجوي لاعتراضه".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.


وأضاف البيان "أن طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه لمسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز (إر إس 135)".

وأوضح البيان أنه بعد اقتراب الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية، لتعود الطائرة الروسية إلى قاعدتها بسلام.


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