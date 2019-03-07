منتخب الجوالة ينظم معسكر للخدمة العامة بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظم منتخب الجوالة بجامعة أسوان معسكر للخدمة العامة لمدة يومين فى مقر الجامعة بصحارى تحت شعار "معا نبنى".

شهد فاعليات المعسكر كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم فى بيان أن المعسكر تضمن أنشطة متعددة منها أعمال تشجير وتجميل وتهذيب للحشائش وتلوين أرضيات وأعمال جداريات.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين فى المعسكر بلغ 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة بالتعاون مع 4 أسر طلابية مختلفة وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للطلاب داخل الجامعة.