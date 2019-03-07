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مكرم محمد أحمد يلتقى القائم بأعمال نقيب الإعلاميين لبحث سبل التعاون

الخميس، 07 مارس 2019 03:35 م
مكرم محمد أحمد يلتقى القائم بأعمال نقيب الإعلاميين لبحث سبل التعاون جانب من لقاء الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد والدكتور طارق سعدة
كتب محمد السيد
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التقى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، لمناقشة تقنين أوضاع ممارسى المهنة وضبط المشهد الإعلامى.

 

وطرح سعدة خلال اللقاء آليات عمل جديدة لتقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية، وذلك عن طريق التقدم للحصول على العضوية أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة لمن لا تنطبق عليه شروط الالتحاق بالنقابة لأنه القانون 93 لسنة 2016 يجرم ممارسة المهنة دون الحصول على العضوية أو التصريح.

 

وقال طارق سعدة: "وجدت تعاونا كبيرا وترحيبا من القيمة الكبيرة مكرم محمد أحمد مع نقابة الإعلاميين من أجل تحسين وتقنين الأداء الإعلامى فى الفترة الوجيزة القادمة"، مؤكدا أنه قدم ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى لرئيس المجلس الأعلى للإعلام لتعميمها على الوسائل الإعلامية وإلزامها للعمل بها لضبط وتصحيح الأداء الإعلامى.

 

ومن جانبه، أبدى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ترحيبه بالطرح الذى قدمه طارق سعدة، مؤكدا أنه سيبحث مع المستشار القانونى للمجلس الشكل والصيغ القانونية للتعاون بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة من أجل ضبط المشهد الإعلامى وتجويد الأداء فى الفترة القادمة.


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المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

نقابة الاعلاميين




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