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مفتى الجمهورية: العراق استطاع القضاء على داعش بفضل تماسك شعبه

الخميس، 07 مارس 2019 02:06 م
مفتى الجمهورية: العراق استطاع القضاء على داعش بفضل تماسك شعبه مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السني في العراق
كتب لؤى على
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استقبل الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، الشيخ عبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السنى فى العراق، ظُهر اليوم، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وديوان الوقف السنى بالعراق.
 
وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء أن ثقافة المسلمين وتراثهم الحضارى عبر التاريخ كان موزعًا بين مصر والعراق والحجاز، مما عمَّق العلاقات بين كل منها، وأثرى حياة الشعبين الشقيقين وزاد من روابط المحبة بينهما.
 
وأضاف المفتي أن العراق عانى خلال السنوات الماضية من جماعات داعش الإرهابية وفكرها المنحرف، إلا أنه بفضل الله استطاع عبور هذه المرحلة الحرجة بسبب تماسك المجتمع هناك ووجود قيادات دينية استطاعت أن تواجه جماعات الظلام بكل قوة.
 
من جانبه أشاد رئيس ديوان الوقف السني في العراق بمجهودات مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته الدار ويتصدى بكل قوة للفكر المتطرف، بوسائل وأساليب مختلفة ومتنوعة تواكب العصر.
 
وأبدى تطلع ديوان الوقف السني العراقى إلى الاستفادة من خبرات الدار في هذا المجال والتعاون لإنشاء مرصد يواجه الفكر المتطرف في العراق.

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