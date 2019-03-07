video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"معلومات سوق السيارات": زيادة المبيعات فى يناير 10.8% وانتعاش نسبى بفبراير

الخميس، 07 مارس 2019 05:48 م
"معلومات سوق السيارات": زيادة المبيعات فى يناير 10.8% وانتعاش نسبى بفبراير سوق السيارات
كتبت أمانى سمير
إضافة تعليق

كشف المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك "، أن شهر يناير فاق التوقعات، حيث سجلت إجمالى مبيعات السوق فى يناير 2019 زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بشهر يناير 2018.

 

جاء فى التقرير أنه تم بيع 11467 وحدة فى يناير من هذا العام، مقابل 10347 وحدة فى نقس الشهر من 2018، بالنسبة لقطاع الملاكى فقد شهد زيادة فى المبيعات نسبتها 17٪ بمبيعات 7947 سيارة مقابل 6778 سيارة فى يناير من العام الماضى.

 

أما مبيعات قطاع الحافلات فقط انخفضت بنسبة 12.1٪ حيث بيعت 926 حافلة فقط فى هذا القطاع بجميع فئاته فى يناير 2019 مقابل 1054 فى يناير 2018، كما سجل قطاع النقل زيادة قدرت بنحو 3.1٪.

 

يذكر أن إجمالى مبيعات السيارات فى شهر ديسمبر 2018 أعلى من نفس المعدل فى شهر ديسمبر 2017 بمعدل 35% حيث ارتفعت المبيعات من 14.673 ألف سيارة فى ديسمبر 2017 إلى 19.804 ألف سيارة فى ديسمبر 2018.

 

وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة 38% بنفس الفترة وزادت من 10.934 ألف سيارة إلى 15.088 ألف سيارة فى ديسمبر 2018 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بالقاهرة

سوق السيارات

مبيعات

سيارات

مؤشرات

الملاكي

خبر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة