"معلومات سوق السيارات": زيادة المبيعات فى يناير 10.8% وانتعاش نسبى بفبراير

كتبت أمانى سمير

كشف المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك "، أن شهر يناير فاق التوقعات، حيث سجلت إجمالى مبيعات السوق فى يناير 2019 زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بشهر يناير 2018.

جاء فى التقرير أنه تم بيع 11467 وحدة فى يناير من هذا العام، مقابل 10347 وحدة فى نقس الشهر من 2018، بالنسبة لقطاع الملاكى فقد شهد زيادة فى المبيعات نسبتها 17٪ بمبيعات 7947 سيارة مقابل 6778 سيارة فى يناير من العام الماضى.

أما مبيعات قطاع الحافلات فقط انخفضت بنسبة 12.1٪ حيث بيعت 926 حافلة فقط فى هذا القطاع بجميع فئاته فى يناير 2019 مقابل 1054 فى يناير 2018، كما سجل قطاع النقل زيادة قدرت بنحو 3.1٪.

يذكر أن إجمالى مبيعات السيارات فى شهر ديسمبر 2018 أعلى من نفس المعدل فى شهر ديسمبر 2017 بمعدل 35% حيث ارتفعت المبيعات من 14.673 ألف سيارة فى ديسمبر 2017 إلى 19.804 ألف سيارة فى ديسمبر 2018.

وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة 38% بنفس الفترة وزادت من 10.934 ألف سيارة إلى 15.088 ألف سيارة فى ديسمبر 2018 .