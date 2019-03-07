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مصرع 3 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية

الخميس، 07 مارس 2019 11:13 ص
مصرع 3 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية مهاجرين ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلان إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقى لجزيرة ساموس اليونانية شرق بحر إيجة.

وتمكن خفر السواحل اليونانى - وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية - من استخراج جثة الرجل من البحر، بينما لقى الطفلان مصرعهما أثناء نقلهما مع 9 مهاجرين آخرين تم إنقاذهم، وكانوا على متن القارب إلى الجزيرة .

ولم يتم الإعلان عن هوية وجنسيات القتلى والمهاجرين، فيما لم يعرف حتى الآن سبب غرق القارب وسط أحوال الجو المستقرة.

 


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