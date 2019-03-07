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مصادر يمنية: مقتل وإصابة 53 شخصا فى هجوم حوثى على منطقة العبيسة

الخميس، 07 مارس 2019 07:08 ص
مصادر يمنية: مقتل وإصابة 53 شخصا فى هجوم حوثى على منطقة العبيسة اليمن
أ ش أ
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لقى أكثر من 23 شخصا، وجرح نحو 30 آخرين من أبناء منطقة العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة، جراء قصف حوثي عنيف على قرى المنطقة.

وذكرت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما صاروخيا ومدفعيا هو الأعنف منذ بدء الحرب على مديرية كشر، في وقت تدور معارك ضارية في منطقة العبيسة بين قبائل حجور والحوثيين.
وبصورة متواصلة، قصفت الميليشيات منازل المدنيين بقذائف مدفعية وصواريخ باليستية، ما أدى لاحتراق عدة قرى في م

نطقة العبيسة نتيجة القصف العنيف.


وكشفت المصادر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، لكن المنطقة تعاني من تدهور الوضع الإنساني ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.


وكانت الميليشيات الحوثية قد حشدت مئات المقاتلين من محافظتي عَمران وصنعاء وعدد من مديريات حجة، وأرسلتهم تباعا إلى مختلف جبهات حجور، فيما تصدت القبائل لها.


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