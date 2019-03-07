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مستشار وزير التموين يشرح طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

الخميس، 07 مارس 2019 01:37 م
مستشار وزير التموين يشرح طريقة التقدم بتظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه اعتبارا من بداية شهر مارس الجارى تم تفعيل موقع دعم مصر ووضع قائمة بأسماء غير المستحقين، لدعم البطاقات على الموقع وفقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية ويقوم الموقع بتلقى أى تظلمات خاصة باستبعاد غير المستحقين بالمرحلة الثانية، قائلا:"الموقع الأليكترونى هو الوسيلة الوحيدة لتلقى تظلمات المستبعدين من لجنة العدالة الاجتماعية".
 
وأضاف عمرو مدكور فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بمحرد دخول المواطن الموقع وكتابة الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية واسم المحافظة التابع لها، ووجود اسمه سيعلم أنه من غير المستحقين مع ذكر سبب عدم الاستحقاق، ومن يرى أنه مستحق يتقدم بتظلم على الموقع مع كتابة رقم تليفون المحمول الخاص به للتواصل معه فى حالة وجود أى شكوى تخص التظلم، ﻭسيتم فحص التظلمات اعتبارا من يوم 16 مارس وحتى نهاية الشهر".
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد حرص الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية، وأن ما يؤكد ذُلك استمرار تنفيذ القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأكثر احتياجا ومن محدودى الدخل مثل مستحقى تكافل وكرامة والضمان والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.

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التموبن

عمرو مدكور

تظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

دعم البطاقات




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