مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، فتح باب القبول للطلاب الجدد على مستوى كل فروعها بالمحافظات للعام الدراسى 2019/ 2020، فى محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، ومحافظة أسوان على أن يكون التقديم بدءا من اليوم الخميس.

وفى هذا السياق صرح الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن المحتوى التعليمى الذى يتم تقديمه فى مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبيردج البريطانية، باهتمام خاص باللغة العربية والدراسات الإجتماعية على مدار جميع الصفوف الدراسية.

وحول القبول بالجامعات المصرية أوضح الدكتور حسن أنه يوجد تنسيق خاص بطلبة مدارس النيل للقبول بالجامعات الحكومية المصرية واعتراف الجامعات الخاصة بهم، كما يحصل الطالب على تخفيض 20% من مصروفات الجامعة البريطانية (ما عدا طب الأسنان) لحصوله على شهادة النيل الدولية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية أن مدرسة النيل تقدم مناهج مبتكرة ثنائية اللغة لمرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية فى الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم إعتماد مصادر متنوعة للتعليم دون التقيد بكتب مقررة تؤهل الطلاب للحصول على دبلومة اللغة الفرنسية "delf"، ومناهج متكاملة للتربية الفنية، والموسيقية، والتربية الرياضية تساعدهم على اكتشاف قدراتهم الإبداعية وتعزيزها، مشيراً إلى أن المدرسة تقدم مقررات غير مسبوقة للتعليم قبل الجامعى فى مصر خاصة فى ريادة الأعمال والابتكار والتخطيط للمشروعات مع الاعتماد على كوادر مصرية مدربة فى مجالات التقييم والامتحانات ومناهج التنمية المهنية.

ومن جانبها أوضحت أمانى الفار، نائب المدير التفيذى للإدارة التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أن مدارس النيل المصرية، مدارس دولية ذات هوية مصرية خالصة تم التخطيط لها للتوسع وتغطية معظم المدن والمحافظات، وفقاً لتكليفات رئاسية خاصة بعد نجاحها فى القليوبية والسادس من أكتوبر وبورسعيد والمنيا وقنا، منذ إنشائها عام 2010، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بإنشاء 25 مدرسة إضافية وتم بالفعل إنشاء ثلاث مدارس جديدة فى مدينة الشروق، والتجمع الخامس، ومدينة الشيخ زايد، فى نطاق محافظة القاهرة الكبرى خلال العام الدراسى 2019-2020.

وأضافت أمانى أن النظام التعليمى الذى يتم تطبيقه داخل مدارس النيل المصرية يتم بمعايير دولية، حيث يبدأ من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثانى عشر ويحصل الطالب على الشهادة الدولية المعترف بها داخل وخارج مصر فى نهاية الصف الثانى عشر، مؤكدة أن الشهادة تمت معادلتها بالشهادة الإنجليزية من قبل الوكالة الوطنية للاعتراف ومقارنة الشهادات الدولية والمهارات.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء مدارس النيل هى خدمة الطبقة المتوسطة التى لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس ذات المصروفات السنوية المرتفعة، حيث لا يحتاج الطالب فيها إلى دروس خصوصية تزيد من العبء المادى، ويحصل فيها الطالب على نفس مستوى الخدمات التى تقدم فى المدارس الدولية.