محمد بن زايد يتلقى اتصالا من ترامب ويستقبل وزير خارجية روسيا

كتب خالد إبراهيم

نشاط مكثف للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، حيث تلقى بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك استقبل بن زايد وزير خارجية روسيا ويبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



بن زايد يستقبل وزير خارجية روسيا



محمد بن زايد يتلقى اتصالا من ترامب

وكان بن زايد، قد تلقى أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.