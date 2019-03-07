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محمد بن زايد: المرأة نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الأجيال

الخميس، 07 مارس 2019 08:12 م
محمد بن زايد: المرأة نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الأجيال محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم الخميس، المرأة بمناسبة يومها العالمى، مشيرا أنها نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة الاجيال.

وقال محمد بن زايد:"مع احتفاء العالم بيوم المرأة.. نحيي أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا.. وجميع النساء لدينا وفي العالم... ستظل المرأة رمزا للمحبة والسعادة وطاقة متجددة تشارك في مسيرة البناء والتنمية.. هي نبض الحياة وصانعة الرجال وملهمة اﻷجيال.. وكل عام وهي بخير".

محمد بن زايد
محمد بن زايد

يذكر أن اليوم العالمى للمرأة هو احتفال يقام فى 8 مارس من كل عام، و يقام للدلالة على الاحترام وتقديرها فى شتى المجالات، وتحصل المرأة على أجازة فى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا فى هذا اليوم.

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اليوم العالمى للمرأة

يوم المرأة

محمد بن زايد

محمد بن زايد آل نهيان




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