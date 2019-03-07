محافظ سوهاج يفتتح محطة الصرف الصحى بطما بتكلفة 50 مليون جنيه

افتتح اليوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم، محطة الصرف الصحى بقرية سلامون مركز طما، وذلك بحضور شيرى كارلين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد البدرى رئيس مجلس إدارة شركة المياه بسوهاج.

وتخدم المحطة 25 ألف نسمة بقرية سلامون بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه وذلك ضمن المشروعات طويلة الأمد بتفيذ استشاريين مصريين قادرين على التنفيذ بجودة فائقة.

ومن جانبه أوضح "الأنصاري"، أن سوهاج تشهد خلال المرحلة الحالية نشاطًا ملحوظًا فى العمل بالعديد من المشروعات التى تهدف إلى دعم منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة، مشيرًا أن العام الحالى سيشهد افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين.

وقالت شيرى كارلين مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، إنه منذ عام 2009 ساعدت الوكالة من خلال شراكتها مع محافظة سوهاج فى حصول أكثر من 300 الف مواطن على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الظروف الصحية والمعيشية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج، بالإضافة إلى توفير التدريب على أعمال الصيانة لضمان توافر واستدامة نظم معالجة مياه الشرب والصرف الصحى لكل أهالى سوهاج وللأجيال قادمة.

وأشارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استثمرت فى قطاع المياه بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 21 مليون دولار، حيث أثمرت عن إنشاء محطتين لمعالجة المياه الصالحة للشرب وتطوير 5 نظم لرفع وتجميع مياه الصرف الصحي، إلى جانب 3 أنشطة توسع وتطوير مياه للشرب والصرف الصحى على نطاق محدود.

ولفتت "شيري" إلى أن الوكالة تواصل مساعيها لتمويل المزيد من أنظمة رفع وتجميع الصرف الصحى لخدمة 40 ألف مواطن آخرين، إلى جانب تقديم الدعم الفنى لشركة المياه والصرف الصحى لضمان جودة واستدامة خدماتها.

ومن جانبه أعرب ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، عن أمله فى النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالهيئة القومية، مشيرًا إلى سعى الشركة لإحداث تطوير ملحوظ بالمنظومة فيما يخدم المواطن السوهاجي، حيث توجد صيانة دورية بإشراف تحكم على أعلى مستوى مقارنة بالمدن الكبرى بالجمهورية.