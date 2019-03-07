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الخميس، 07 مارس 2019 04:40 م
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محافظ سوهاج يستقبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الخميس، 07 مارس 2019 04:04 م
محافظ سوهاج يستقبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جانب من اللقاء
سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج اليوم، شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والوفد المرافق لها، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والوكالة.

تأتى هذه الزيارة فى إطار افتتاح محافظ سوهاج اليوم يرافقه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع محطة الصرف الصحى لقرية السلامون بمركز طما، بتمويل 50 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب.

 

 

 

 

 


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