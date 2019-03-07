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محافظ بنى سويف: إعداد دليل موحد للخدمات الحكومية تسهيلا على المواطنين

الخميس، 07 مارس 2019 05:25 م
محافظ بنى سويف: إعداد دليل موحد للخدمات الحكومية تسهيلا على المواطنين هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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قال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إنه يتم حالياً إعداد دليل موحد للخدمات الحكومية بدائرة المحافظة، والذى سيتم إرساله لوزارتى التخطيط والتنمية المحلية لإدخاله بمنظومة الخدمات المطورة الجارى تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة وأداء المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتابع المحافظ، أن هذا يأتى ضمن جهود المحافظة لتطوير مستوى الخدمات الجماهيرية من خلال عدد من الجهود والإجراءات، لتسهيل المعاملات الحكومية داخل القطاعات الخدمية الحيوية والجماهيرية والتى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسى.

وأكد اللواء عصام العلقامى سكرتير عام المحافظة، رئيس اللجنة التى شكلها المحافظ المستشار هانى عبد الجابر بقرار رقم 216 لسنة 2019 لهذا الغرض، أن اللجنة توصلت بالفعل فى اجتماعها اليوم، لصياغة نهائية لدليل الخدمات الموحد، والذى سيتم مناقشته مع المحافظ لاعتماده أو التوجيه بتعليمات أخرى يتم تضمينها بالدليل.


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