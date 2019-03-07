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محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الزراعة لافتتاح مصنعًا للأعلاف

الخميس، 07 مارس 2019 12:33 م
محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الزراعة لافتتاح مصنعًا للأعلاف جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى
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استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والمهندس محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمكتبه بمجمع الخدمات الحكومية بمدينة السادات، للمشاركة فى افتتاح مصنع الدقهلية للأعلاف بالمنطقة السابعة بمدينة السادات.

ورحب المحافظ بالدكتورة منى محرز على أرض المنوفية، مبديا سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن مدينة السادات تعد القلعة الاقتصادية للدلتا ومن المدن العريقة فى مجال الصناعة، وأن المنوفية تسعى دائماً إلى أن تكون مصدراً رئيسياً للاستثمار من خلال توفير المتطلبات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير فرص عمل للشباب.


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