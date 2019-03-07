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الخميس، 07 مارس 2019 08:16 م
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محافظ المنوفية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقيان مستثمرى المنطقة الحرة

الخميس، 07 مارس 2019 08:08 م
محافظ المنوفية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يلتقيان مستثمرى المنطقة الحرة جانب من اللقاء
المنوفية _محمد فتحى
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التقى اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والمهندس محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم للوقوف على كل المعوقات التى تواجههم وبحث سبل حلها بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة .

واستمع محافظ المنوفية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لأصحاب المصانع والمستثمرين عن المعوقات التى تواجههم ووجه ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بتذليل كل العقبات التى من شأنها زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة، كما أصدر تعليماته لمدير المنطقة بعمل اجتماع دورى مع المستثمرين كل 15 يوما للتأكد من تلافى السلبيات ووضع الحلول تيسيرًا عليهم، مشيراً إلى أن توجه الدولة نحو دعم الاستثمار والمستثمرين من أجل زيادة الناتج القومى وتوفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أننا فى دولة تحترم القانون وأكد أيضًا دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للنهوض بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الأيدى وتضافر كل الجهود للارتقاء بمستوى المنطقة والنهوض بها على كل المستويات والأصعدة وذلك لأهميتها ودورها الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية بالمحافظة .

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندس محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تقديرًا لمجهوداته فى دفع عجلة الاستثمار بالمحافظة .

جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بشبين الكوم قد تم إنشاؤها على مساحة 20 فدانًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لعام 2004 وتتضمن 18 مشروعًا صناعيًا وتخزينى وخدمى ومجالات الاستثمار فى المنطقة تشمل صناعات الغزل والنسيج والملابس والمستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية والبترولية بنسبة إشغال 96% بحجم عمالة 1872 عاملاً .

 

 


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