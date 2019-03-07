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محافظ القليوبية يبحث إنشاء فندقًا وجراج متعدد الطوابق بالقناطر الخيرية

الخميس، 07 مارس 2019 12:41 م
محافظ القليوبية يبحث إنشاء فندقًا وجراج متعدد الطوابق بالقناطر الخيرية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم  مرزوق محافظ القليوبية، ورشة عمل، بحضور إيمان ريان نائب المحافظ،، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، وممثلين عن وزارة الري ووزارة الأثار للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بمدينة القناطر الخيرية وطرق استغلالها من خلال تطوير المدينة وإستعادة مكانتها على الخريطة السياحية.
 
واستعرض المحافظ، خلال الورشة،  الفرص الإستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، حيث استعرض ثلاث مناطق تصلح لإقامة مشروعات عليها بمدينة القناطر الخيرية وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة ومحلج القطن، ومنطقة الممشي.
 
وأكد المحافظ، أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الإستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الإستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
 
وأضاف، أنه يسعي لتحويل القناطر الخيرية الي مركزا ومنارة للسياحة والإستثمار ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري حيث تتسم المدينة بقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب إستغلالها إستثمارية لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها.
 
وخلال ورشة العمل، تم عرضمقترحات التطوير للمدينة، والتي تتضمن إقامة فندق سياحي 5 نجوم وعمل رحلات نيلية تقام من الأهرامات إلى مدينة القناطر، والعكس وإقامة جراج متعدد الطوابق بالمدينة وإقامة منطقة تجارية تشمل محلات ومطاعم بالشكل المعماري التاريخي.
 

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