محافظ القليوبية: تقسيم المحافظة لمرحلتين بحملة تنظيم الأسرة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة للحملة القومية لتنظيم الاسرة، والمحدد انطلاقها الاحد المقبل، حيث تم تقسيم المحافظة علي مرحلتين تبدا المرحلة الاولي من يوم 10 الي 14 مارس في إدارات (بنها – كفر شكر – شبين القناطر – القناطر الخيرية –قليوب –شبرا شرق - العبور)، وتواصل الحملة أعمالها بالمرحلة الثانية، إبتدا من يوم 17 الي 21 مارس في إدارات (طوخ – الخانكة – شبرا غرب– قها)، وذلك بحضور بحضور ايمان ريان نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ومديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والتعليم، والاوقاف والازهر والتضامن الاجتماعى، ومقرري المجلس القومى للمرأة والاسكان والطفولة والامومة ومركز النيل للاعلام.

وأكد المحافظ، أن الحملة تهدف الي خفض معدل النمو السكاني علي مستوي المحافظة، مع تحسين الخصائص السكانية لهم، وتنمية مفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرةن وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مطالبا جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق والتعاون وتوفير كل ما يلزمه القائمين على الحملة للقيام بمهامهم بكل سهولة ويسر.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ان المحافظة تعد من أكثر المحافظات التي حققت نجاحات في مجال تنظيم الأسرة، حيث حصلت المحافظة على المركز الأول العام الماضي، وبلغ معدل المواليد الي 20.8 %، ومعدل السيدات المستخدمة للوسائل المختلفة 63.5%، وهذه نسب مرضية جدا، مضيفا أن المحافظة إستعدت للحملة هذا العام بعدد 18 موقع متحرك وعدد 250 موقع ثابت .

وأضافت الدكتورة منال عمران مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة تهدف الي زيادة أعداد المنتفعات الجدد لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض نسبة المنقطعات عن الوسائل، وتحسين الخصائص السكانية للمرأة، وزيادة المشاركة المجتمعية في حل المشكلة السكانية، والتصدي للمفاهيم الخاطئة وخلق تعاون بين الجهات المشاركة في الحملة.

كما سيتم الاستعانة بأخصائي أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التي تحتاج إلى مزيد من المهارات، مشيرة الي أنه من المتوقع أن تأتي الحملة التنشيطية بتأثير إيجابي في جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.