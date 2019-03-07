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محافظ الشرقية: خطة عاجلة لإعادة صيانة أعمدة الإنارة

الخميس، 07 مارس 2019 01:19 م
محافظ الشرقية: خطة عاجلة لإعادة صيانة أعمدة الإنارة ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن خطة عاجلة لمراجعة كافة أعمدة الإنارة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً مع تركيب عوازل بكافة الأعمدة وإلغاء نزلات الأسلاك، تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء خلال فصل الشتاء، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، عقد اللواء حسين الجندى، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً موسعاً برئيس قطاعات كهرباء الشرقية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات ورؤساء قطاعات كهرباء وسط وشمال وجنوب، ومديرى إدارات الكهرباء بالمراكز والمدن، للاتفاق على آلية تنفيذ الخطة والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة للبدء فورا فى التنفيذ.

ووجه السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بحصر كافة أعمدة الإنارة وبيان حالتها على الطبيعة ومعرفة احتياجاتها، من خلال تشكيل فرق عمل للمرور عليها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها.


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