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الخميس، 07 مارس 2019 04:40 م
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محافظ الدقهلية يعلن فتح 256 فصلاً لمحو الأمية

الخميس، 07 مارس 2019 04:04 م
محافظ الدقهلية يعلن فتح 256 فصلاً لمحو الأمية كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن فتح 256 فصلا لمحو الأمية خلال شهر فبراير الماضى بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم إطلاق 9 قوافل لحصر أعداد الأميين، كما تم تسليم 511 شهادة لمن اجتازوا امتحانات محو الأمية.

وشدد شاروبيم على استمرار فصول محو الأمية فى تعليم الراغبين من أبناء المحافظة، موضحا أنه على المواطنين المبادرة بتسجيل أسمائهم فى مراكز محو الأمية والمشاركة الجادة فى التعلم لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمجتمعية.

ومن جانبه أوضح أشرف حافظ رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالدقهلية أن هناك تعاونا تاما بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتحفيز المواطنين وتعريفهم بأهمية المشاركة فى برامج محو الأمية حتى يتم القضاء نهائيا على الأمية لدى أبناء المحافظة.


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