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محافظ الجيزة يكرم 3 إدارات صحية لتحقيقهم أعلى نسب مسح طبى بـ"100 مليون صحة"

الخميس، 07 مارس 2019 11:09 م
محافظ الجيزة يكرم 3 إدارات صحية لتحقيقهم أعلى نسب مسح طبى بـ"100 مليون صحة" محافظ الجيزة خلال تفقد حملة 100 مليون صحة
كتب سيد الخلفاوى
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قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تكريم أول 3 إدارات صحية ستحقق غدا الجمعة أعلى نسبة من حيث الكشف والفحص على المواطنين فى إطار مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وأوضح راشد فى بيان له أن تقييم الادارات يشمل عدد من العناصر ابرزها تسجيل نتائج الفحص والتعامل الجيد مع المواطنين وأساليب مكافحة العدوى، لافتا إلى أنه سيتم منح الإدارات الفائزة حوافز مادية تقديرا لما قدموه من مجهودات خلال فعاليات المبادرة وتحفيزا لهم على استكمال تقدمهم خاصه وان مبادرة 100 مليون صحة مستمرة بمحافظة الجيزة حتى نهاية ابريل المقبل .

وأكد محافظ الجيزة، أن المبادرة تشهد اقبالا كثيفا من قبل المواطنين خلال الاسبوع الأول لها حيث بلغ عدد من اجروا الفحص والمسح الطبى حتى الان بلغ 761 الف مواطن .

 

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