محافظ البحيرة يستقبل وزيرة الثقافة لافتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب

البحيره : الامير نصرى

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ظهر اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في اطار افتتاح معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة دمنهور العامة .

حضر الاستقبال، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، و أحمد درويش رئيس اقليم غرب وسط الدلتا الثقافي، و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، و محمد البسيوني مدير مديرية الثقافة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

حيث من المقرر، بدء مراسم الافتتاح، وانطلاق فعاليات المعرض اليوم الخميس 7/3، ومن المقرر ان يستمر اعتبارا من اليوم حتي 16/3 بمشاركة 37 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر الخاصة.

و عقب الافتتاح، سيقوم آمنه ومرافقوه، بتفقد قصر ثقافة دمنهور ومركز الابداع الفنى، ودار الاوبرا بدمنهور، كمراكز و منارات لنشر الثقافة والوعى بربوع المحافظة .