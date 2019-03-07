محافظ أسيوط: ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بمنفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المكبرة بمركز ومدينة منفلوط تمكنت، اليوم الخميس، من ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بحوزة أحد التجار ببندر منفلوط، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على تجار السوق السوداء ومنع تهريب السلع التموينية المدعمة وضبط الأسعار بالأسواق، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية بقرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى.

وأشار عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى أنه ترأس حملة تموينية مكبرة اليوم، لضبط الأسواق ومحاربة تجار السوق السوداء بالتعاون مع المقدم يحيى عبد الله من إدارة مباحث التموين ومفتشى التموين بمركز منفلوط وأسفرت عن ضبط أحد التجار وبحوزته 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأحد المخازن ببندر منفلوط.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.