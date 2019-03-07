video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بمنفلوط

الخميس، 07 مارس 2019 01:49 م
محافظ أسيوط: ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بمنفلوط ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية المكبرة بمركز ومدينة منفلوط تمكنت، اليوم الخميس، من ضبط 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بحوزة أحد التجار ببندر منفلوط، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على تجار السوق السوداء ومنع تهريب السلع التموينية المدعمة وضبط الأسعار بالأسواق، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية بقرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى.

وأشار عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى أنه ترأس حملة تموينية مكبرة اليوم، لضبط الأسواق ومحاربة تجار السوق السوداء بالتعاون مع المقدم يحيى عبد الله من إدارة مباحث التموين ومفتشى التموين بمركز منفلوط وأسفرت عن ضبط أحد التجار وبحوزته 60 طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأحد المخازن ببندر منفلوط.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط يناقش سبل إعادة تشغيل مشروع الجلود والأخشاب

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

ضبط سكر تموينى

تموين اسيوط




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة