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مايكل كوهين يقدم دلائل تنفى صحة شهادته بالكونجرس عام 2017

الخميس، 07 مارس 2019 01:09 ص
مايكل كوهين يقدم دلائل تنفى صحة شهادته بالكونجرس عام 2017 محامى الرئيس الأمريكى السابق مايكل كوهين
أ ش أ
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قدم محامى الرئيس الأمريكى السابق مايكل كوهين، خلال شهادته فى جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكى أمس الأربعاء حول انتخابات 2016، دلائل تفيد بعدم صحة شهادته التى قدّمها للكونجرس عام 2017.

ذكرت ذلك قناة "سى إن إن" الأمريكية أمس الأربعاء فى نبأ عاجل، مشيرة إلى أن كوهين سيدلى بتصريحات اليوم عقب الانتهاء من جلسة الاستماع الخاصة، من دون التطرق للمزيد.

وكان مايكل كوهين، المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد قال فى شهادة له بالكونجرس الأمريكى منذ أيام إن الرئيس ترامب طلب منه تهديد العديد من الأشخاص والمؤسسات خلال عِقد من العمل معه بلغت حوالى 500 مرة.


وقال كوهين إنه ساعد ترامب على إطلاق موقع "shouldtrumprun.com" الذى لعب دوراً بارزاً فى إطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية آنذاك وذلك بعد قراءة صحيفة تناولت استطلعت آراء المواطنين حول تصويتهم فى العام 2012، مشيراً إلى أنه شارك فى إطلاق حملة الرئيس ترامب الانتخابية.


وأضاف كوهين أنه أحضر تلك الصحيفة إلى ترامب للإطلاع عليها ما دفعه لبدء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.


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