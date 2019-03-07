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لجنة الانتخابات الإسرائيلية تمنع حزبا عربيا وتجيز مشاركة يمينيين متطرفين

الخميس، 07 مارس 2019 01:26 م
لجنة الانتخابات الإسرائيلية تمنع حزبا عربيا وتجيز مشاركة يمينيين متطرفين نتنياهو
القدس (رويترز)
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استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حزبا عربيا وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه مؤيد للإرهاب من المشاركة فى الانتخابات العامة التى ستجرى فى أبريل، بينما أقرت مرشحين من اليمين اليهودى المتطرف قد يلعبان دورا رئيسيا فى مساعى نتنياهو للفوز بولاية خامسة.

ووافقت اللجنة بتأييد 17 صوتا ومعارضة عشرة أصوات على منع حزب التجمع الوطنى الديمقراطى (بلد) من المشاركة فى الانتخابات بعد طلب قدمه حزب ليكود اليمينى الذى يتزعمه نتنياهو.

وزعم ليكود أن الحزب "يؤيد القضاء على إسرائيل كدولة يهودية".

كما رفضت اللجنة طلبات من حركة ليبرالية يهودية وساسة من تيار يسار الوسط لمنع ترشح ميخائيل بن آرى وإيتمار بن غفير اللذين يتبعان تعاليم الحاخام الراحل المعادى للعرب مئير كاهانا. ووصفت الطلبات حزب القوة اليهودية الذى ينتميان إليه بأنه عنصرى.

 


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