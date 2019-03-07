video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تبيع وتشترى فى كبرى الشركات المصرية وأنت فى مكانك؟؟

الخميس، 07 مارس 2019 06:00 ص
كيف تبيع وتشترى فى كبرى الشركات المصرية وأنت فى مكانك؟؟ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
لا يعرف الكثيرون أنه يمكنك بيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية من خلال شبكة الإنترنت بواسطة موقع إلكترونى تابع لشركة السمسرة التى يتعامل معها المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض، ويعرف ذلك باسم "التداول الإلكترونى".
 
وتمتلك شركة السمسرة التى يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية التداول الإلكترونى وإتاحته لعملائها موقع لذلك، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكترونى.
 

ويتميز التداول الإلكترونى:

1- يمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أى مكان وفى أى وقت.
 
2- يمكنك وضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع بنفسك سواء كان أمر مفتوح أو أمر محدد حتى يتم تنفيذ العملية.
 
3- تقييم المحفظة لحظياً وفى أى وقت، والإطلاع على كشف حسابك فى شركة السمسرة فى أى وقت.
 
4- تعديل أو تغيير أو إلغاء الأوامر بنفسك خلال ثوانى.
 
5- إمكانية الشراء والبيع فى ذات الجلسة ( T + 0 ) للشركات المسموح لها بذلك.
 
6- انخفاض التكاليف والعمولات والجهد، مقارنة بأساليب التداول العادية.
 
7-  القدرة على التنفيذ هاتفيا" فى حالة حدوث أعطال الاتصال بشرط أن يكون هناك عقد محرر لذلك، وتقوم شركة السمسرة بتسجيل المكالمة واخذ البيانات اللازمة للتأكد من هوية العميل.
 
8- سرعة تنفيذ الأمر خاصة إذا وجدت سعر مناسباً للبيع أو الشراء.
 
9- عدم وجود مدير لحسابك بالشركة قد يؤثر على قرارك الاستثمارى ويمنحك فرصة أكبر لدراسة استثماراتك وتحديد اختياراتك.

 

صعوبات التداول الإلكترونى

1- إجراء عملية التداول بمفردك: حيث لا يكون لديك مدير حساب للتشاور معه قبل اتخاذ القرار الاستثمارى، لكن بعض الشركات تقدم تلك الخدمة عن طريق الاتصال الهاتفى بالشركة.
 
2- صعوبة التعامل بالانترنت للمستثمر الذى ليس لديه أى معرفة الكافية بالانترنت.
 
3- التسرع فى اتخاذ القرارات غير المدروسة بشكل جيد.
 
4- قد تتسبب شبكات الاتصالات وخطوط الربط أو أى أعطال فى الموقع الإلكترونى فى بعض الصعوبات التقنية التى ينتج عنها مشاكل فى إدارة حساباتك وإتمام تعاملاتك، ويتوقف كل ذلك على درجة التقدم والتطور فى البنية التكنولوجية بصفة عامة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة لليوم الثالث على التوالى.. البنك التجارى يهبط بـ"إيجى إكس 30".. وارتفاع قيمة التداول إلى 2.6 مليار جنيه بعد تنفيذ طرح الشرقية للدخان.. و"نايل سات" يتصدر قائمة الأسهم الخضراء

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات محلية

رئيس البورصة عن جائزة BT100: نرحب بالمحافل الاقتصادية الداعمة للمؤثرين بالاقتصاد

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

اسهم

سندات




لا تفوتك
مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

مذكرة حكومية تكشف تفاصيل برنامج الشحن الموحد للعدادات وتفعيل المحمول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

فيديو.. 100 مليون صحة: أجرينا مسح طبى على أكثر من 34 مليون مواطن

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

شاهد.. أميرات ديزنى بيتكلموا مصرى فى Ralph Breaks the Internet

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

13 مباراة تحسم لقب بطولة الدورى فى الموسم الحالى.. أبرزها لقاء القطبين

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة