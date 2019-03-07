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كوريا الشمالية تعرض فيلما وثائقيا يركز على العلاقة بين كيم وترامب

الخميس، 07 مارس 2019 03:12 م
كوريا الشمالية تعرض فيلما وثائقيا يركز على العلاقة بين كيم وترامب زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول(رويترز)
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عرضت كوريا الشمالية فيلما يتناول القمة الثانية التى عقدها زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى وانهارت بسبب الخلاف على كيفية تفكيك بيونجيانج برنامجها النووى لكنها انتهت بوداع ودى بين الزعيمين.

وبث التلفزيون الرسمى لكوريا الشمالية الفيلم الوثائقى الذى تتبع رحلة كيم بالقطار إلى هانوى والتى استغرقت 11 يوما. ومدة الفيلم 78 دقيقة.

ويعرض الفيلم لقطات من إقامة كيم فى العاصمة الفيتنامية والتى استمرت تسعة أيام شملت محادثاته مع ترامب وزيارة لسفارة كوريا الشمالية وجولة سياحية وزيارة كبار مساعديه لمواقع صناعية.

ولم يشر إعلام كوريا الشمالية الخاضع لرقابة شديدة إلى انهيار القمة أو أى خلاف رغم أن ترامب وكيم فشلا فى تقليص الخلافات بينهما بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية ودرجة استعداد الجانب الأمريكى لتخفيف العقوبات عنها.

ويعرض الفيلم الزعيمين وهما يبتسمان ويتصافحان حتى بعد انتهاء القمة دون اتفاق ويقولان إنهما اتفقا على "الاجتماع وجها لوجه بشكل أكثر" ومواصلة "الحوار البناء".

وقال مقدم التعليق فى الفيلم إن البلدين "يمكنهما تخطى العقبات والأزمات والمحن والمضى قدما إذا قدم الجانبان اقتراحات عادلة تستند إلى مبادئ يقبلها ويحترمها كلاهما وشاركا فى المفاوضات بموقف سليم ورغبة فى حل المشكلات".

ويقول خبراء إن تجاهل الفيلم لانهيار القمة والتركيز على العلاقة بين الزعيمين يشير إلى أن بيونجيانج لا تستعد للانسحاب من المفاوضات.

وقال المعلق "كانت القمة تغييرا مهما لنقل العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد قائم على الاحترام والثقة المتبادلين بين الزعيمين".

 


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