كوريا الجنوبية ترصد تحركات فى موقع لأبحاث الصواريخ فى بيونج يانج

سول(رويترز)

ذكرت صحيفة كورية جنوبية اليوم الخميس، أن جهاز المخابرات الوطنية رصد تحركات لسيارات نقل إمدادات فى موقع لأبحاث الصواريخ فى سانومدونج فى كوريا الشمالية وأنه اعتبر ذلك نشاطا متصلا بالصواريخ.

وقالت صحيفة جونجانج إلبو نقلا عن عضو فى البرلمان إن جهاز المخابرات أكد خلال إفادة أمام البرلمان يوم الثلاثاء أن بيونجيانج واصلت تخصيب اليورانيوم قبل الاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقالت الصحيفة إن هذا هو أول تأكيد رسمى من سلطات كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية تواصل تخصيب اليورانيوم.

وسانومدونج معروف بأنه موقع إنتاج صواريخ هواسونج-15 الباليستية العابرة للقارات التى تعتبر أول صواريخ باليستية تنتجها كوريا الشمالية ويمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.

يأتى ذلك بعدما ذكر مركزان أمريكيان للأبحاث ووكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء أن العمل جار لترميم جزء من محطة سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية فى كوريا الشمالية رغم عقد ثانى اجتماع بين ترامب وكيم فى هانوى فى الأسبوع الماضي.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيشعر بخيبة أمل شديدة تجاه كيم إذا ثبتت صحة التقارير التى أشارت لإعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ فى كوريا الشمالية.