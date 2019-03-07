كاميرا مراقبة تظهر اللحظات الأولى لسقوط طائرة فى ولاية تكساس

كتب محمد تهامى زكى

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة، لحظة سقوط طائرة خطوط أطلس الأمريكية، جنوب شرقى ولاية تكساس، الشهر الماضى.

ويظهر الفيديو، فقدان الطائرة توازنها بشكل مفاجئ، الأمر الذى جعلها تسقط بسرعة كبيرة وتنفجر.



الطائرة قبل سقوطها

ووقع الحادث يوم 23 فبراير الماضى، وأسفرعن مصرع 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة .



لحظة سقوط الطائرة

من جانبه قال برايان هوثورن، رئيس مقاطعة تشامبرز: "يمكن رؤية انفجار الطائرة التى كانت متجهة إلى هيوستون قادمة من ميامى، لكن ليس بسبب حريق".