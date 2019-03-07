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الخميس، 07 مارس 2019 11:55 م
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كاميرا مراقبة تظهر اللحظات الأولى لسقوط طائرة فى ولاية تكساس

الخميس، 07 مارس 2019 11:31 م
كاميرا مراقبة تظهر اللحظات الأولى لسقوط طائرة فى ولاية تكساس الطائرة قبل سقوطها
كتب محمد تهامى زكى
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وثقت كاميرا مراقبة مثبتة، لحظة سقوط طائرة خطوط أطلس الأمريكية،  جنوب شرقى ولاية تكساس، الشهر الماضى.

ويظهر الفيديو، فقدان الطائرة توازنها بشكل مفاجئ، الأمر الذى جعلها تسقط بسرعة كبيرة وتنفجر.

الطائرة قبل سقوطها
الطائرة قبل سقوطها

 

ووقع الحادث يوم 23 فبراير الماضى، وأسفرعن مصرع  3 أشخاص كانوا على متن الطائرة .

لحظة سقوط الطائرة
لحظة سقوط الطائرة

 

من جانبه قال برايان هوثورن، رئيس مقاطعة تشامبرز: "يمكن رؤية انفجار الطائرة التى كانت متجهة إلى هيوستون قادمة من ميامى، لكن ليس بسبب حريق".

الطائرة أثناء سقوطها
الطائرة أثناء سقوطها

 


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