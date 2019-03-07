video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو معلوماتى.. ضوابط وزارة الصحة لصرف الدم للمرضى

الخميس، 07 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. ضوابط وزارة الصحة لصرف الدم للمرضى اكياس دم - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعايير التى بمقتضاها يتم صرف الدم للمرضى منعا لتسريبه لغير المستحقين.

ويستعرض "اليوم السابع" فى فيديو معلوماتى تعليمات وزارة الصحة وضوابطها لصرف أكياس الدم من بنوك الدم القومية الموجودة فى 27 محافظة.

1- إحضار عينة دم للمريض فى أنبوبة وليس سرنجة لعمل الفصيلة واختبارات التوافق

2- كتابة اسم المريض ثلاثيا على الأنبوبة 

3- حال صرف دم مدعم يجب إحضار طلب رسمى من الطبيب عليه شعار وختم المستشفى

4- تسجيل التشخيص وسن المريض وسبب النقل ونسبة الهيموجلوبين والكمية ونوع المكونات المطلوبة

5- عند حضور المريض بنفسه لصرف الدم يتم تسليم طلب الصرف مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى

6- حال عدم حضور المريض يكون المسئول عن الصرف أحد أقاربه

7- طلب الصرف يكون مرفق به صورة بطاقة المريض وصورة بطاقة مستلم الدم

8- حال عدم توافر الأوراق المطلوبة يتم صرف الدم بدون دعم - المريض غير المصرى يتم صرف الدم له بدون دعم


9- حال حضور مندوب من مستشفى حكومى غير متعاقد يتم الصرف بالدعم حال وجود ختم النسر على طلب صرف الدم

 

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعايير التى بمقتضاها يتم صرف الدم للمرضى منعا لتسريبه لغير المستحقين.

ويستعرض "اليوم السابع" فى فيديو معلوماتى تعليمات وزارة الصحة وضوابطها لصرف أكياس الدم من بنوك الدم القومية الموجودة فى 27 محافظة.


إضافة تعليق

وزارة الصحة

صرف الدم

بنك الدم

ضوابط صرف الدم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة