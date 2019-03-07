فيديو معلوماتى.. ضوابط وزارة الصحة لصرف الدم للمرضى

كتب وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعايير التى بمقتضاها يتم صرف الدم للمرضى منعا لتسريبه لغير المستحقين.

ويستعرض "اليوم السابع" فى فيديو معلوماتى تعليمات وزارة الصحة وضوابطها لصرف أكياس الدم من بنوك الدم القومية الموجودة فى 27 محافظة.

1- إحضار عينة دم للمريض فى أنبوبة وليس سرنجة لعمل الفصيلة واختبارات التوافق

2- كتابة اسم المريض ثلاثيا على الأنبوبة

3- حال صرف دم مدعم يجب إحضار طلب رسمى من الطبيب عليه شعار وختم المستشفى

4- تسجيل التشخيص وسن المريض وسبب النقل ونسبة الهيموجلوبين والكمية ونوع المكونات المطلوبة

5- عند حضور المريض بنفسه لصرف الدم يتم تسليم طلب الصرف مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى

6- حال عدم حضور المريض يكون المسئول عن الصرف أحد أقاربه

7- طلب الصرف يكون مرفق به صورة بطاقة المريض وصورة بطاقة مستلم الدم

8- حال عدم توافر الأوراق المطلوبة يتم صرف الدم بدون دعم - المريض غير المصرى يتم صرف الدم له بدون دعم



9- حال حضور مندوب من مستشفى حكومى غير متعاقد يتم الصرف بالدعم حال وجود ختم النسر على طلب صرف الدم

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المعايير التى بمقتضاها يتم صرف الدم للمرضى منعا لتسريبه لغير المستحقين.

ويستعرض "اليوم السابع" فى فيديو معلوماتى تعليمات وزارة الصحة وضوابطها لصرف أكياس الدم من بنوك الدم القومية الموجودة فى 27 محافظة.