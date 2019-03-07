video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. أكرم القصاص: أردوغان يساعد الإرهابيين وهزيمة داعش تضعه فى مأزق

الخميس، 07 مارس 2019 10:59 ص
فيديو.. أكرم القصاص: أردوغان يساعد الإرهابيين وهزيمة داعش تضعه فى مأزق أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع" إن مقاتلى داعش الإرهابيين كانوا يعالجون فى المستشفيات التركية، وكانت تقارير النصرة والقاعدة تكشف ذهابهم لإسرائيل وتركيا فى نفس الوقت، وبدأ اللغز يتكشف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نقاط ساخنة"، على فضائية "Extra News"، مع الإعلامى همام مجاهد، أن تعرض داعش للهزيمة يضع أردوغان فى مأزق كبير، لأن أطماعه فى أن ينتزع جزءا من سوريا، لإقامة منطقة عازلة، والصدام مع الولايات المتحدة، والقوات الأكراد، الذى كان حليفهم، موضحاً أن الحلم العثمانى، الذى بدأ فى خطوط مع الإخوان فى فترة حكمهم لمصر، وكان يفكر فى منطقة حرة بين إسرائيل ومصر وتركيا بدأ يتراجع.

وتابع بدأ دفع كل هذه المغامرات من الانهيارات الاقتصادية التركية، والانتخابات، بالرغم من سيطرته على مفاصل كثيرة بعد تمثيلية الانقلاب، واعتقاله أعدادا كبيرة، كما أنه يحتضن أعداد من الإرهابيين، من تنظيم الإخوان الذى يحرض على العنف فى مصر، والقاعدة وغيرها.

وذكر "القصاص" أن أردوغان خسر الرهان على داعش أو القاعدة، خاصة أن سوريا بدأت تستعيد أراضيها، وفكرة الحل السياسى، لافتاً إلى أن الأوروبيين بدأت تتكشف لهم الأزمة.

وأشار رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، إلى أن أردوغان يواجه مأزقا مزدوجا منذ قترة ليست بالقليلة، فتركيا عاشت فترة انتعاش اقتصادى، منذ فترة تولى توركوت أوزال، الذى أسس لاقتصاد قوى ودولة حديثة، واستفاد من هذا الأمر أردوغان وحزبه عندما كانوا يتعاملون بالتقية.

ولفت إلى أن تركيا كانت تقوم على سياسية خارجية باراجماتية، حيث لها علاقة واسعة مع إسرائيل وتبادل اقتصادى، وكان هناك اتجاه كبير لإنشاء مناطق حرة، كما له علاقات مع أوروبا وكان يفتح الطريق للانضمام للاتحاد الأوروبى، لكنه بدأ اتجاه مغامر بتوجيه انظاره لمطامع تجاه سوريا، رغم أنها كانت حليفا، وانتقل من الباراجماتية، إلى خيانة العهود، وكانت هناك أموال تضخ من دول مثل قطر، ونشأ بينهم حلف لتحديد أطماع بالمنطقة، وبدأ ذلك بتحالف واضح مع داعش والتنيظمات الإرهابية فى سوريا، وكانت تركيا ممر دخول وخروج المسلحين الإرهابيين من كل دول العالم.

وذكر "القصاص" أن أردوغان كان يتمدد بعد 2011، وبدأ اتصالاته فى تونس وليبيا، لافتاً إلى أن تركيا وقطر كان لهم دخل كبير فى ليبيا، وكانوا ينقلون أعداد ضخمة من المقاتلين والإرهابيين لتكوين ميليشيات ويفككوا ليبيا، وكانت فى نفس الوقت تتوسع داعش فى سوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكرم القصاص: مصر نجحت فى تغيير وجهات نظر دول كثيرة حول القضايا الإقليمية

أكرم القصاص: ممولو داعش أنفقوا 86 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الماضية لتدمير سوريا

أكرم القصاص يكتب: لماذا تأخرت الهيئة الوطنية للصحافة عن رفع أسعار الصحف؟.. قرار رفع أسعار الطباعة تسبب فى خسائر متوالية على موازنات الصحف الخاصة.. واعتماد الصحف القومية على الدولة وضع غير عادل

أكرم القصاص: اللهجة المصرية انتشرت بفضل السينما والدراما.. والقوة الناعمة صنع دولة بقرار المجتمع

اكرم القصاص

سوريا

اردوغان

تركيا




لا تفوتك
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد فخر الدين المصرى

جرس إنذار

أن تأتى متأخراََ خيرُُ من أن لاتأتى ، هذا الكلام موجه لكل مخدوع فى أردوغان وأتباعه وأقرانه وأشباهه وأتباعه وعبيده من تجار الدين فى كل مكان وزمان حتى لايكونوا أُلعوبه فى يد أعداء أوطانهم وعلى حساب دينهم ودنياهم وفى الآخرة هم الخاسرون إلم يتوبوا إلى الله ويثوبوا إلى رُشدهم قبل مماتهم .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة