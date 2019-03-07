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فتش عن "السوشيال ميديا"..نصب وتزوير واختراق حسابات أون لاين

الخميس، 07 مارس 2019 12:09 م
فتش عن "السوشيال ميديا"..نصب وتزوير واختراق حسابات أون لاين الفيس بوك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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"السوشيال ميديا" باتت بيئة خصبة لإرتكاب العديد من الجرائم، ما بين إختراق حسابات المواطنين وابتزازهم مادياً، وبيع الشهادات المزورة والأدوية مجهولة المصدر.
 
وفي هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالمرج لاسيتلائه على نحو 1003 من الحسابات على موقع فيس بوك، والاستيلاء على البيانات وإستغلالها فى إبتزازهم مادياً.
 
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتسويق الأدوية والعقاقير المهربة من الخارج والمحظور بيعها بالبلاد عبر موقع فيس بوك.
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لترويجه الشهادات الجامعية المزورة على إحدى الصفحات بموقع الإجتماعى "فيس بوك".
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل وسيدة لإرتكابهما بوقائع نصب وإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنتن عن طريق عرض ملابس عبر السوشيال ميديا للبيع والحصول على ثمنها من خلال تحويل الزبائن للأموال ثم النصب عليهم.
 
 

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