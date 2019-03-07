فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع فى فبراير بدعم قطاع الألبان

رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت فى فبراير، مدعومة بقفزة في أسعار الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7 بالمئة عن يناير.

ورغم الارتفاع، ما زال المؤشر أقل بنسبة 2.3 بالمئة عن مستواه في هذه الفترة من العام الماضي.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6 بالمئة عن مستوى يناير، مدعوما بالطلب القوي على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم والأجبان.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.8 بالمئة عن الشهر السابق، وزاد مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2 بالمئة، في حين ارتفع مؤشرها لأسعار الحبوب قليلا عن يناير، وسجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا.

وخفضت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في 2018 إلى 2.609 مليار طن، مقارنة مع 2.611 مليار طن توقعتها قبل شهر.

وقالت الفاو ”تُعزى هذه المراجعة إلى الأسفل بأكملها تقريبا إلى انخفاض التقديرات بالنسبة إلى إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، وتُعزز التراجع الإجمالي من سنة إلى أخرى في الإنتاج العالمي للحبوب“.

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة وصوله إلى 757 مليون طن، بما يزيد أربعة بالمئة على مستوى 2018 لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2017.