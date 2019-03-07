غدًا.. مارثوان رياضى بالزقازيق بحضور وزير الشباب

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنطلاق فاعليات ماراثون الشرقية للجري والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة غداً بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية ، وبمشاركة شباب الشرقية.

أكد المحافظ أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والفكرية مشيراً إلىأهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والإهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبه أوضح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر إنطلاق فاعليات الماراثون غداً الساعة العاشرة صباحاً من أمام قصر ثقافة الزقازيق وينتهي داخل إستاد الجامعة ، بحضور وزير الشباب ومحافظ الشرقية وقيادات مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات " مشيراً إلى أنه سيتم توزيع جوائز مالية على المتسابقين الـ 5 الأوائل من الفئتين رجال وسيدات ، مقدماً الشكر للرعاه لمشاركتهم في تقديم أوجه الدعم والمسانده لتنظيم الفاعليات والمسابقات الرياضية المختلفة.