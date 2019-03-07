video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. مارثوان رياضى بالزقازيق بحضور وزير الشباب

الخميس، 07 مارس 2019 01:16 م
غدًا.. مارثوان رياضى بالزقازيق بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  إنطلاق فاعليات ماراثون الشرقية للجري والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة غداً بمدينة الزقازيق ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية ، وبمشاركة شباب الشرقية.
 
أكد المحافظ أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والفكرية مشيراً إلىأهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والإهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.
 
ومن جانبه أوضح  وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر إنطلاق فاعليات الماراثون غداً الساعة العاشرة صباحاً من أمام قصر ثقافة الزقازيق وينتهي داخل إستاد الجامعة ، بحضور وزير الشباب ومحافظ الشرقية وقيادات مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات " مشيراً إلى أنه سيتم توزيع جوائز مالية على المتسابقين الـ 5 الأوائل من الفئتين رجال وسيدات ، مقدماً الشكر للرعاه لمشاركتهم في تقديم أوجه الدعم والمسانده لتنظيم الفاعليات والمسابقات الرياضية المختلفة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكاية مارثون التجارة مع الله فى العاشر من رمضان. .ثلاجة الخير ملاذ الفقراء

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

مارثوان رياضي




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة