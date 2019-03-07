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غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل لمدة 12 ساعة

الخميس، 07 مارس 2019 01:14 م
غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل لمدة 12 ساعة انقطاع المياه - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل، ابتداءً من مساء غد الجمعة ولمدة 12 ساعة.
 
وذكرت شركة المياه فرع اسوان، فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستكمال أعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان سيتم قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق  8/3/2019 وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت الموافق 9/3/2019.
 
وناشدت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والإتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.
 
 
 
 

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