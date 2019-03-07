غدا.. قطع المياه عن منطقتى الوليدية ومنقباد لمدة 6 ساعات بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط عن قطع المياه عن منطقتى الوليدية بحى شرق مدينة أسيوط وقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط غدًا الجمعة لمدة 6 ساعات تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت وذلك بسبب استكمال أعمال تنفيذ خط الانحدار لمواسير الزهر المرن قطر 900 مم والربط على الشبكة القديمة ضمن مشروع صرف صحى الوليدية.

وناشد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه لحين انتهاء أعمال فتح الشنيشة والربط على المطبق وفقًا لطلب الشركة المنفذة لخط الإنحدار بمشروع صرف صحى الوليدية، مشيرًا إلى الدفع بسيارات مياه نظيفة بالأماكن التى سيتم قطع المياه عنها بالوليدية ومنقباد لسد احتياجات المواطنين مع إخطار كافة الجهات المعنية من صحة وتموين لتوفير احتياجات المستشفيات والمخابز من المياه خلال فترة القطع وتشكيل غرفة عمليات لتلقى طلبات وشكاوى المواطنين والتعامل العاجل معها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالقرى والنجوع.