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عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الخميس، 07 مارس 2019 11:28 ص
عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور 52 سفينة، بحمولة3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 34 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاوياتMSC CLARA البنمية بحمولة 196 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان  .
 
وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية MSC DANIELA ، بحمولة 156 ألف طن قادمة من السعودية، ومتجهة إلى لبنان
 
 

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