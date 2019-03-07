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طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

الخميس، 07 مارس 2019 06:29 ص
طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تتأثر منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة والمثارة خلال الليل والصباح الباكر كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة.


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، و ارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


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