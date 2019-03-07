طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة

وكالات الأنباء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تتأثر منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة بالعوالق الترابية والأتربة والمثارة خلال الليل والصباح الباكر كما يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب المملكة.



و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية غربية، و ارتفاع الموج متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.