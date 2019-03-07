طب أسوان تجرى المسابقة المعرفية إلكترونيا لأول مرة

عقدت كلية الطب بجامعة أسوان اختبارات المسابقة المعرفية لطلاب الفرقة السادسة بمركز المعلومات فى مقر الجامعة بصحارى وذلك ضمن الاختبارات الموحدة التى أجريت لأول مرة فى نفس التوقيت اليوم بجميع كليات الطب على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في بيان أن هذه الاختبارات أجريت الكترونيا فى سهولة ويسر وبدون أى شكاوى من الطلاب ، وتضمنت هذه الاختبارات أسئلة فى أكثر من مادة دراسية بالكلية وذلك طبقاً للمعايير الدولية بحيث يقيس قدرات الطالب فى مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أى تدخل بشرى

وأوضح أن الطلاب الخمسة الأوائل الفائزين فى هذه المسابقة بجامعة أسوان سوف يحصلون على منحة تدريبية لمدة أسبوع داخل إحدى مستشفيات الدول الأوربية وذلك ضمن 100 طالب من الفائزين فى هذه المسابقة على مستوى كليات الطب فى الجامعات المصرية .

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى القائم بأعمال عميد كلية الطب أن عدد الطلاب الذين خاضوا هذه المسابقة يبلغ 45 طالبا وطالبة بالفرقة السادسة وخضعوا للإختبارات بدون أى عوائق فنية أو إدارية .

وأشار الدكتور مصطفى الطيرى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب أن الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أجرى خلال تفقده للمسابقة حوارا عبر الفيديو كونفرانس مع المسئولين فى المجلس الأعلى للجامعات وأفاد بان هذه الاختبارات تسير بشكل طيب