ضبط 535 مخالفة متنوعة بـ300 مخبز بلدى فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تمكنت وحدات المتابعة والتفتيش بمحافظة بنى سويف، والتي تم تشكيلها من قبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، لتختص بالمرور على الخدمات والمرافق العامة لتقييم وتقويم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بها من ضبط 535 مخالفة خلال المرور على 300 مخبز.

ومرت الحملة الوطنية على 300 مخبز بلدي في كل مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 535 محضر لمخالفات تموينية، شملت: تصرف في أجولة الدقيق، عدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون صرف الخبز، عدم الالتزام باشتراطات النظافة، إنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمخبز، عدم نظافة أدوات العجين، وجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية للمدير المسئول أو العمال القائمين على إنتاج الخبز.

ومن جانبه أوضح العميد عادل نصر رئيس وحدات التفتيش والمتابعة بالمحافظة، أنه تم تحرير 124 محضرا لـ74 مخبزا بمركز ومدينة بني سويف، و38 محضرا لـ25 مخبزا بمركز ومدينة الواسطى، و75 محضرا في 50 مخبز بمركز ومدينة ناصر، و44 محضرا فى 22 مخبزا بمركز ومدينة إهناسيا، و101 محضر في 48 مخبز بمركز ومدينة سمسطا، و43 محضراً فى 40 مخبزا بمركز ومدينة ببا، و110 محاضر فى 41 مخبزا بمركز ومدينة الفشن.