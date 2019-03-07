video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 535 مخالفة متنوعة بـ300 مخبز بلدى فى بنى سويف

الخميس، 07 مارس 2019 04:45 م
ضبط 535 مخالفة متنوعة بـ300 مخبز بلدى فى بنى سويف هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى
إضافة تعليق

تمكنت وحدات المتابعة والتفتيش بمحافظة بنى سويف، والتي تم تشكيلها من قبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، لتختص بالمرور على الخدمات والمرافق العامة لتقييم وتقويم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بها من ضبط 535 مخالفة خلال المرور على 300 مخبز.

ومرت الحملة الوطنية على 300 مخبز بلدي في كل مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير 535 محضر لمخالفات تموينية، شملت: تصرف في أجولة الدقيق، عدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون صرف الخبز، عدم الالتزام باشتراطات النظافة، إنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمخبز، عدم نظافة أدوات العجين، وجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية للمدير المسئول أو العمال القائمين على إنتاج الخبز.

ومن جانبه أوضح العميد عادل نصر رئيس وحدات التفتيش والمتابعة بالمحافظة، أنه تم  تحرير 124 محضرا لـ74 مخبزا بمركز ومدينة بني سويف، و38 محضرا لـ25 مخبزا بمركز ومدينة الواسطى، و75 محضرا في 50 مخبز بمركز ومدينة ناصر، و44 محضرا فى 22 مخبزا بمركز ومدينة إهناسيا، و101 محضر في 48 مخبز بمركز ومدينة سمسطا، و43 محضراً فى 40 مخبزا بمركز ومدينة ببا، و110 محاضر فى 41 مخبزا بمركز ومدينة الفشن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يحيل معلمة فيزياء بباروط الثانوية للتحقيق

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة