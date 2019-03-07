صور.. مدير أمن الفيوم يكرم عددا من الضباط والجنود والخفراء

الفيوم – رباب الجالى

قام اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم بتكريم وتحفيز عددا من الضباط والأفراد والخفراء والمجندين والموظفين المدنيين قوة ادارة تامين الطرق والمنافذ وقسم الاشتباه وادارة قوات الأمن وإدارة شرطة النجدة لجهودهم المتميزة وأدائهم الإيجابى فى العمل ومكافحة الجريمة بشتي صورها وضبطهم للعديد من القضايا الهامة وارتدائهم الزى الرسمى على وجه يليق بهيئة الشرطة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد.

خلال التكريم وجه مدير الأمن كلمة للمتميزين أثنى فيها على أدائهم المتميز وتفانيهم فى العمل، متمنيا أن يكون هذا التكريم دافعا لهم على أن يحذو الجميع حذوهم وقد حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أمن الوطن والمواطنين.