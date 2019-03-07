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صور.. محافظ الإسماعيلية: إجراءات قانونية ضد المخالفين بقرية النورس السياحية

الخميس، 07 مارس 2019 12:39 م
صور.. محافظ الإسماعيلية: إجراءات قانونية ضد المخالفين بقرية النورس السياحية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية : السيد فلاح – جمال حراجى
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أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية قرارًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين لشروط التعاقد من المنتفعين بمشروع قرية "النورس السياحية" التى تقع على بحيرة التمساح
 
جاء ذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وبرئاسة اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية والقانونية من أعمالها فى حصر ومراجعة جميع المخالفات بنطاق القرية والتى رفعت تقريرًا تفصيليًا للمحافظ تضمن وجود عدد 40 شاليه و38 فيلا مخالفة لشروط التعاقد مع المحافظة والقيام بالتعدى على أراض غير مخصصة للبناء وإقامة مبان ومنشآت عليها بالمخالفة للقانون إضافة إلى التعدى على مساحات من المسطحات الخضراء والقيام بالبناء والتعلية بزيادة أدوار إضافية وقيام بعض المنتفعين بهدم بعض الفيلات الأصلية المتعاقد عليها وقاموا بالتنازل عنها للغير وإقامة مبان ومنشآت جديدة عليها دون الرجوع للمحافظة.
 
وقال محافظ الإسماعيلية، أنه بناء على ما ورد بتقرير اللجنة قرر سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع المخالفين وفى حال عدم الالتزام بالقانون سوف يتم سحب جميع الفيلات والشاليهات المخالفة واستردادها بقوة إنفاذ القانون وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى بالمزاد العلنى بما عليها.
 
 

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