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صور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معبد فيلة بتكلفة 7 ملايين جنيه

الخميس، 07 مارس 2019 02:46 م
صور.. محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معبد فيلة بتكلفة 7 ملايين جنيه محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معبد فيلة
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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تفقد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، منطقة معبد فيلة الأثرية والتى تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير، فى إطار الاستعداد لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى فى منتصف مارس الجارى.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن، بجانب مديرى الآثار والمراسى السياحية ونائب رئيس مدينة أسوان.

وشملت الجولة المرسى الشرقى والذى تم مؤخراً رفع كفاءة الرصيف الرئيسى به بطول 41,5م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، بجانب قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 م وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضاً عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع اللواء إبراهيم، الجهود الجارية خاصة المتعلقة بإحلال وتجديد المراسى القديمة مع تركيب مدرج سلالم جديد متحرك ومدعم بحواجز خشبية لحماية السائحين ورحلات السياحة الداخلية وتسهيل حركة دخولهم فى اتجاه وخروجهم فى اتجاه آخر، علاوة على تركيب 6 نقاط مراقبة وحراسة تم تصميمها بشكل حضارى، وهو الذى يتوازى مع تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالمنظومة الجديدة لتأمين مدينة أسوان من خلال غرفة تحكم بمركز عمليات المحافظة ومديرية الأمن.

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (2)
محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (2)

 

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (3)
محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (3)

 

محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (4)
محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير معابد فيلة (4)

 


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