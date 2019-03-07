صور.. "تعليم كفر الشيخ": عظمنا دور المشاركة المجتمعية بمعارض خيرية

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، المعرض الخيرى بالمدرسة الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بحضور محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وإبراهيم عبد الرزاق مدير المدرسة.

وشمل المعرض الآلاف من قطع الملابس الجاهزة، للطلاب والطالبات المنتمين لأسر فقيرة وأشد فقراً على أن يختار الطالب والطالبة الملابس المناسبة لهم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعرض من بين الحملة التى تم إطلاقها بجميع الإدارات التعليمية، لترسيخ مبدأ تبرع الطالب المنتمى لأسر مقتدرة للطلاب المنتمين للأسر أكثر احتياجاً، لنشر ثقافة التبرع لديهم منذ الصغر.

وأكدت أن المشاركة المجتمعية التى تبنتها المديرية تعمل على ترسيخ القيم والمبادئ التى تتناسب مع طبيعة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى لنشر ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية والمساهمة فى خدمة المجتمع للارتقاء ورفع مستوى نوعية الحياة الإنسانية والبيئية، وتحقيق المشاركة المجتمعية عن طريق التعاون بين المجتمعات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء المجتمع المحلى وتشجيع الجهود الذاتية والتوعية للمجتمع لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون فى خدمة المجتمع.



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية



وكيل تعليم كفر الشيخ تفتتح معرض خيري بالمدرسة الثانوية الزراعية